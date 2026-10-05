Adekanye: “Se tornassi indietro, rifarei le stesse scelte”

Bobby Adekanye ha ripercorso la sua carriera in una intervista con il portale olandese Voetbal International, tornando anche sulla sua parentesi alla Lazio, con Simone Inzaghi in panchina.

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L’intervista di Adekanye sul suo passato alla Lazio

“Se potessi tornare indietro, farei esattamente le stesse scelte. Mi sono divertito… e in realtà mi sto godendo ogni singolo istante”.

Adekanye e la rissa con Caicedo

“Alla Lazio Caicedo mi fece un duro intervento che non aveva alcun senso. Mi sono rialzato e gli ho chiesto: ‘Cosa stai facendo?’. Lui ha risposto: ‘E tu chi sei? Perché parli?’. Poi mi ha dato uno schiaffo in faccia. E io gliel’ho restituito subito”.

Adekanye sulle aspettative nei suoi confronti

“La gente ha sempre avuto aspettative altissime nei miei confronti, soprattutto sapendo dove ho giocato. Quando sono arrivato alla Lazio, avevo davvero grandi ambizioni. Volevo arrivare in alto, giocare in Champions League e speravo di vestire un giorno la maglia della Nigeria o della nazionale olandese. Purtroppo, le cose non sono andate come avevo immaginato”.

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