ADEKANYE – Bobby Adekanye è arrivato alla Lazio quest’estate a parametro zero. L’ex Liverpool è intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste, direttamente dall’inaugurazione del nuovo negozio del club capitolino a Valmontone.

Lazio

“Sto bene, sono felice di essere qui, è la mia prima presenza ad un evento simile. Mi piace vedere tante persone e bambini felici. Mi trovo bene nella squadra, i compagni mi hanno aiutato subito per integrarmi, mi trovo bene con tutti. “

Patric

“Patric per me è un fratello maggiore, ci conosciamo dai tempi di Barcellona. Mi trovo bene anche con Lazzari, un grande persona e un ottimo giocatore. Passo molto tempo anche con Jorge Silva. Capisco l’italiano, lo sto imparando piano piano. Abbiamo in rosa tanti attaccanti, imparo molto ogni giorno da Immobile, Correa e Caicedo. Hanno molta esperienza”.