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Mizuno in scadenza, la Lazio riflette: Adidas sarà il nuovo sponsor?
Mizuno andrà in scadenza come sponsor al termine della stagione 2026-2027 e, da quel momento, il club biancoceleste potrà sottoscrivere un altro accordo di sponsorizzazione con un’altra azienda; si parla di Adidas per il nuovo corso della Lazio.
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Mizuno scade: Adidas nuovo sponsor della Lazio?
Tutto parte dalla notizia rilanciata dal portale footyheadlines.com riguardo un accordo a lungo termine con un club italiano e la multinazionale tedesca. Attualmente sono quattro i club italiani che vestono Adidas: Juventus, Roma, Lecce e Como. I lariani lasceranno l’azienda tedesca a fine anno, per poi prodursi in autonomia le loro divise, ed è proprio in quel vuoto che si potrebbe inserire la Lazio.
Non mancano altre candidature. Il Milan terminerà il suo rapporto con Puma nel 2028 e non manca la possibilità che il nuovo contratto riguardi proprio il club rossonero. C’è anche il Napoli tra i candidati, il cui accordo con EA7 va avanti continuativamente dal 2021. Se la Lazio dovesse firmare un accordo con Adidas, ritornerebbe a vestirla dopo il biennio 1980-82.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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