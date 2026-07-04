Adinolfi: “Rocca fuori luogo alla manifestazione, lì auguravano la morte a Lotito”

Mario Adinolfi, noto giornalista e personaggio televisivo, con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, ha criticato la presenza del presidente della regione Lazio – Rocca – alla manifestazione indetta dai tifosi contro Lotito. Ecco le sue parole.

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Le parole di Adinolfi su Rocca presente alla manifestazione contro Lotito

“Ritengo totalmente fuori luogo che il presidente della Regione Lazio rivendichi la sua presenza “nella duplice veste personale e istituzionale” al raduno dove alcune migliaia di tifosi reiteravano auguri di morte a Claudio Lotito in una manifestazione deliberatamente convocata nel giorno del sessantesimo compleanno di Fabrizio Piscitelli detto Diabolik, capo degli Irriducibili ucciso nell’ambito di un regolamento di conti tra varie fazioni dei narcotrafficanti della Capitale. Fossi in Forza Italia porrei la questione di fiducia alla Pisana nei confronti di Francesco Rocca per essersi aggregato a una piazza così platealmente volgare e violenta nei confronti di un proprio autorevole senatore.

Il presidente della Lazio ha mille limiti ma con 6 trofei in 22 anni ha portato la società ad essere la quinta più titolata in Italia dopo le 4 big (Juve, Inter, Milan e Napoli) nel XXI secolo. Fossi in Lotito visto l’atteggiamento della piazza e di alcuni contesti criminali che la manovrano evidentemente saldati con interessi politici, metterei immediatamente in vendita l’intera rosa della prima squadra del valore di 225 milioni di euro risparmiando così anche 75 milioni di euro di monte ingaggi annuo, schierando nel campionato di serie A 2026-27 solo under 21 provenienti dalle squadre giovanili della Lazio o appositamente acquistati tra i ragazzi italiani migliori delle categorie minori, per contribuire così al rilancio della nazionale.

Vista la proclamata intenzione di parecchi tifosi di non abbonarsi e disertare l’Olimpico, spalleggiati da politici come Rocca, Lotito risponda facendo della Lazio la cantera del futuro del calcio italiano vendendo tutti e puntando solo su italiani under 21, con buona pace di chi inneggia a Piscitelli. Caro Rocca è un grave errore farsi sponda politica degli amici e dei complici di Diabolik, compresi quelli della raccolta fondi su IBAN opachi facenti riferimento a interessi malavitosi come rivelato da fonti giornalistiche. Le curve vanno bonificate da questa gente pericolosa ed è incredibile che una figura istituzionale apicale come il presidente della Regione Lazio si aggreghi a tali contesti quantomeno ambigui”.

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