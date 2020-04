Tempo di lettura: < 1 minuto

SHAQIRI MERCATO LAZIO – Il club biancoceleste, nel mercato invernale, aveva tastato il terreno per Shaqiri, il giocatore del Liverpool. Ai microfoni dell’emittente televisiva KTV, il fratello-agente del calciatore Erdin Shaqiri ha rilasciato queste parole.

Le dichiarazioni di Erdin Shaqiri

“La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile, soprattutto a causa dei tanti infortuni che lo hanno tenuto lontano dai campi da gioco per parecchio tempo. È stato sfortunato, ma ogni volta che ha giocato ha fatto bene il suo lavoro. Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c’era un interesse concreto da parte di due o tre club, che si faranno ancora vivi. Non posso dire nulla di concreto, ma è normale che dopo la ripresa di questa stagione di Premier League, dovremo sederci con la dirigenza del Liverpool per parlare del futuro di Xherdan”.

