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INTERVISTE

Parla l’agente di Doumbia: “Mai arrivate offerte dalla Lazio”

Published

38 minuti ago

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Doumbia

Una nuova stagione è ormai alle porte e anche per la Lazio è arrivato il tempo di pensare al calciomercato; tra i nomi accostati ai biancocelesti non è mancato quello del centrocampista Issa Doumbia, ex Venezia, e a parlare del suo futuro, ma anche del suo passato, ci ha pensato, attraverso i microfoni di Tuttomercatoweb.com, l’agente Cheikh Fall.

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Le parole dell’agente di Doumbia nell’intervista sulle offerte mai arrivate dalla Lazio

La Lazio non ha mai fatto offerte. Il Milan ha fatto solo un sondaggio così come il Napoli e la Juventus. La Cremonese la scorsa estate s’è mossa concretamente, la Fiorentina con Paratici ci ha provato a gennaio e anche questa estate. Pure la Roma era insistentemente sulle sue tracce, almeno finché c’era Massara. Però, ripeto, nessuno l’ha voluto come lo Sporting”.

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