INTERVISTE
Agente Provedel: “Inter? Accordo a un passo, si chiuderà a breve”
L’agente di Ivan Provedel, Gianni Rava, intercettato dai cronisti presenti, ha parlato del passaggio del portiere all’Inter, ormai sempre più imminente: ecco le sue dichiarazioni a riguardo.
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Le parole dell’agente di Provedel sul passaggio all’Inter
“Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa chiudere questo trasferimento. Provedel è tifoso dell’Inter da sempre, per lui è la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi. Ha fatto un percorso molto lungo, ora è arrivato il momento giusto. Ho buone sensazioni. Contatto con Chivu? Non credo. Manca ancora poco ma siamo molto fiduciosi”.
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