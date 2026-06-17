Agente Provedel: “Inter? Accordo a un passo, si chiuderà a breve”

L’agente di Ivan Provedel, Gianni Rava, intercettato dai cronisti presenti, ha parlato del passaggio del portiere all’Inter, ormai sempre più imminente: ecco le sue dichiarazioni a riguardo.

Leggi anche: Lopez: “Alla Lazio la mediocrità è diventata normalità, questo è il dramma”

Le parole dell’agente di Provedel sul passaggio all’Inter

“Siamo molto vicini, abbiamo lavorato nella direzione giusta. Spero che a breve si possa chiudere questo trasferimento. Provedel è tifoso dell’Inter da sempre, per lui è la chiusura di un cerchio a livello di carriera. Verrà qua per giocarsi le sue carte e vedremo. Siamo fiduciosi. Ha fatto un percorso molto lungo, ora è arrivato il momento giusto. Ho buone sensazioni. Contatto con Chivu? Non credo. Manca ancora poco ma siamo molto fiduciosi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP