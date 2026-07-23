Agente Romagnoli: “Vi dico cosa è successo, ecco come stanno le cose tra Lazio e Al-Sadd”

L’agente di Alessio Romagnoli, Vincenzo Raiola, ha parlato in una lunga intervista a chiamarsibomber.com, del destino del suo assistito, sempre più sospeso tra Lazio e Al-Sadd. Ecco come stanno realmente le cose e cosa è accaduto con il club del Qatar.

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Le parole dell’agente di Romagnoli nell’intervista su Lazio e Al-Sadd

“In primis la trattativa ha subito un rallentamento alla luce della morte dell’ex emiro (Hamad Bin Khalaifa al Thani, ndr), in seguito alla quale è stato dichiarato lutto nazionale in tutto il paese. A questo si aggiunge la questione relativa alla guerra: di recente si è registrato l’attacco a un pozzo petrolifero in Qatar. Da qui, la decisione del ministero che si occupa della gestione dello sport di investire risorse principalmente sulla difesa. Una situazione ritenute prioritaria rispetto al calcio.

Pertanto, il calcio è stato momentaneamente messo in secondo piano: il ministero dovrebbe fornire il budget da investire sul mercato e, al momento, questo passo non è stato ancora fatto. Di conseguenza i club qatarioti non possono prendere accordi con altre società. Al momento, si attende che il ministero metta a disposizione il budget previsto per il mercato. L’Al-Sadd vuole Romagnoli e l’operazione resta aperta, ma ad oggi non può firmare nessun accordo per il trasferimento fino a quando non si sbloccherà la situazione relativa al budget“.

L’agente di Romagnoli sui test fisici con la Lazio

“Confermo che domani (oggi, ndr.) svolgerà i test, mentre su un possibile futuro alla Lazio adesso non ci pensiamo. Come detto, aspettiamo notizie dal ministero del Qatar. La Lazio non ha dato alcuna deadline”.

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