Agente Zaccagni: "Per il rinnovo dobbiamo capire cos'è la miglior cosa per la Lazio"

RINNOVO ZACCAGNI LAZIO- L'agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha parlato della situazione contrattuale del suo assistito, durante la Palermo Football Conference.

Le parole di Mario Giuffredi

"Il presidente Lotito conosce la volontà del giocatore e la mia. Le decisioni verranno prese a breve insieme a Lotito e Fabiano, ai quali mi lega un bellissimo rapporto, perché a giugno c'è il mercato e lui è in scadenza. Non ci sono schermaglie o lotte contro la Lazio, insieme proveremo a capire qual è la scelta migliore per la Lazio".