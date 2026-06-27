Agente Zaniolo: “Alle presenti condizioni è impossibile restare all’Udinese”

Possibili importanti risvolti per il calciomercato della Lazio, l’agente di Zaniolo Claudio Vigorelli ha aperto alla partenza del suo assistito nella prossima finestra di trattative. Il club capitolino è a caccia di una fantasista e l’ex Roma rappresenta una pista complicata, ma non impossibile da realizzare.

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Le parole dell’agente di Zaniolo sul futuro del suo assistito.

“La promessa di sedersi al tavolo per cercare una nuova intesa contrattuale nasce, come ho già detto, dalla scorsa estate: il contratto è stato firmato negli ultimi minuti di mercato e non ci sarebbe stato tempo di discutere a lungo sui termini di ingaggio in caso di riscatto. Sia prima che dopo l’acquisto dell’Udinese a titolo definitivo dal Galatasaray abbiamo portato avanti una trattativa, che, al momento non vede le parti d’accordo”.

L’agente di Zaniolo sullo stipendio del giocatore.

“Se vuole uno stipendio simile a quello che aveva in Turchia? Assolutamente falso. Non si è trovato ancora un accordo ma stiamo negoziando su termini diversi, certamente più vicini ai parametri della realtà Udinese, ma che rispecchino al contempo il valore tecnico di Nicolò”.

L’agente di Zaniolo sulle possibili soluzioni.

“Ogni momento può essere buono per trovare una soluzione, ma alle presenti condizioni è impossibile pensare di poter restare dove manca un accordo che soddisfa le parti. Il mercato è lungo e vedremo quali opportunità si presenteranno oltre all’Udinese.”.

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