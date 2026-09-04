Agostinelli: “Non ci sono possibilità che i tifosi tornino all’Olimpico”

Andrea Agostinelli ai microfoni di Radiosei ha analizzato le parole del ds Angelo Fabiani in conferenza stampa soprattutto in merito alla questione stadio e alla contestazione dei tifosi.

LEGGI ANCHE: Pedullà: “Fallimento triennale di Fabiani, vi mostro le prove”

Il giudizio di Agostinelli sulle parole di Fabiani in conferenza stampa.

“Il compito più arduo per una società è quello di esporsi, ieri Fabiani in conferenza stampa ha provato a farlo. Secondo me non sarà mai possibile ricollegare il tifoso della Lazio alla società, anche con delle vittorie. Anzi, queste dichiarazioni hanno fatto arrabbiare ancora di più. C’è poco da fare, la Lazio deve pensare a fare un buon campionato, con i tifosi con tanto amore andranno in trasferta. I tifosi hanno deciso, penso che non ci siano più possibilità che i tifosi tornino all’Olimpico. Lo vedo come un dato di fatto, non penso possano servire degli appelli”.

Agostinelli sulla squadra.

“E’ stato criticato anche Gattuso, in tal senso. C’è una distanza evidente, anche dopo gli ultimi colpi di mercato buoni. Non c’è stata risposta, non è quello il punto. A dimostrazione che non c’è margine. Per quanto riguarda l’allestimento della squadra, ho il timore che alla lunga le partenze di Gila e Romagnoli si facciano sentire. Poi è sempre possibile che i nuovi arrivati alla lunga vengano fuori e convincano. Vediamo alla lunga il rendimento dei tre centrali”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP