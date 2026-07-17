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INTERVISTE

Agostinelli: “A Gattuso serve un trequartista, Taylor lo può fare”

Published

4 ore ago

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Di Gennaro intervista Gattuso Taylor

Intervista dai temi tattici per il tecnico Andrea Agostinelli che è tornato a parlare di Gennaro Gattuso e di quella che sarà la sua Lazio, al nuovo allenatore dei biancocelesti manca un trequartista ma per l’opinionista di Radiosei quel ruolo lo può fare Kenneth Taylor.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Gattuso e Taylor

“Non c’è dubbio che se Gattuso vuole impostare tatticamente la stagione serva dal mercato un trequartista. Poi è chiaro che ora valuterà quello che ha in casa e poi dirà la propria. Ora sta partendo con questo sistema di gioco, poi nulla gli vieta di virare in altre direzioni. Io, onestamente, vedrei bene anche Taylor in quella zona di campo. Magari con Cataldi e Rovella davanti la difesa. Zaccagni? Non ci credo, lui ha bisogno di esplodere la sua forza nello spazio, in velocità”.

Agostinelli sulla condizione di Isaksen

“Esterno destro offensivo? Dipenderà anche dai tempi di recupero di Isaksen. Se dovesse tornare tra settembre ed ottobre, la Lazio non prenderà nessuno ed adatterà altri giocatori come Noslin in quella zona. Io vedrei anche Lazzari in quel ruolo in un regime di emergenza”.

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