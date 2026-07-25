Agostinelli: “Gimenez? E’ l’attaccante giusto, sarebbe un lusso”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha parlato del possibile nuovo attaccante perfetto per la Lazio: Santiago Gimenez.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sull’accostamento di Gimenez alla Lazio

“Quando Gimenez è arrivato al Milan ho pensato fosse l’attaccante giusto. L’avevo visto giocare, mi piaceva molto, ma non si è mai ambientato e non è mai stato decisivo. Accostato alla Lazio, però, mi sembra un lusso. Un’annata negativa ci può stare, perché quando uno è giocatore è giocatore sempre. Gimenez è bravissimo nello smarcarsi in area, fa sempre gol e vede la porta. Ma soprattutto pur non essendo molto veloce sa defilarsi sempre dall’avversario, è molto intelligente come giocatore. Ed è di livello, discutere Gimenez è impossibile anche se quest’anno è andato male. Sarebbe un bell’acquisto”.

Su Jashari

“Dal Milan mi piacerebbe anche Jashari, quest’anno mi ha un po’ deluso pur avendo giocato poco. È un talento da far paura, una mezzala di quelle giuste. Ma parliamo di livelli troppo importanti per questa Lazio. È una mezzala, ma anche un mezzo trequartista. In Italia forse si è adattato alla velocità compassata del Milan, ha messo la terza e prima aveva la sesta”.

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