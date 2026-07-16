Agostinelli: “Kennedy mi piace, ma non mi convince come prima punta”

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua in merito John Kennedy del Fluminense, il nuovo nome mercato per l’attacco biancoceleste: ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Kennedy alla Lazio

“Kennedy ha caratteristiche nell’uno contro uno che a me sono sempre piaciute, anche se nonostante le stesse vedo che non ha mai giocato come attaccante esterno. Non mi convince il fatto come potrebbe essere una prima punta.

Magari, in un 4-2-3-1, potrebbe anche essere un sotto punta. E’ piccolino, se deve giocare come prima punta direi di no, ma mi incurioscisce il fatto che si parli di brasiliani veloci che possono decidere. Ha 24 anni, credo che in Europa non ci hanno mai creduto, ma può essere intrigante per caratteristiche.

Utilizzare la poca liquidità sull’attacco, risparmiando sul difensore? Se poi per il difensore vai su un buon giocatore in prestito, potrebbe essere una strategia giusta. Anche se, devo dire, che sono più preoccupato dalla solidità in difesa che hai perso con le uscite di Gila e Romagnoli”.

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