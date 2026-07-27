Agostinelli: “Senza attaccante e qualità sulla trequarti, per la Lazio sarà durissima”

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, nel corso di un’intervista ha parlato di quella che sarà la stagione della Lazio, del modulo che utilizzerà Gattuso e degli innesti imprescindibili per migliorare la squadra.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

Agostinelli sul mercato e il modulo

“Le altre iniziano a muoversi sul mercato, malgrado le difficoltà e la necessità di virare su alternative rispetto agli obiettivi principali. Gattuso sta andando verso un 4-2-3-1 chiaro, con la differenza che il trequartista non è il classico fantasista, ma un centrocampista aggiunto. Gattuso, sicuramente, vorrebbe avere il classico trequartista che gli garantisca gol ed assist, oltre che un lavoro importante in fase di non possesso”.

Agostinelli su Romagnoli e la difesa

“Vista la situazione da separato in casa di Romagnoli, è normale che il tecnico non lo stia facendo giocare. Avere due difensori centrali non veloci per un tipo di calcio offensivo può sembrare controproducente. Poi ci sono gli accorgimenti, le preventive e tutto quell’addestramento che può aiutarti. Chiaro che bisognerebbe partire dai numeri offensivi della scorsa stagione. Se il tuo marcatore principale ha segnato 5 gol non sei messo bene”.

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