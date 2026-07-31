Agostinelli: “La Lazio è da undicesimo o dodicesimo posto, se va tutto bene”

Andrea Agostinelli, nel corso di un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della delicata situazione della Lazio, del duro confronto tra Gattuso e Taylor e del presidente Lotito: ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

Agostinelli su Gattuso

“Gattuso è una persona trasparente, diretta, schietta e questo a me piace moltissimo. Lui è un allenatore che ha fatto alcune cose buone e altre meno, ha il suo carattere e mi piace che non subisca ingerenze da fuori. Va avanti per la sua strada, ha dato il messaggio a Taylor che è un giocatore importante, ma vale per tutta la squadra. Lui così ha acquistato credibilità, il giocatore pesa il tuo comportamento con i leader, i meno leader, i più giovani e così via. Nel momento in cui si sbaglia, devono essere tutti uguali. Gli allenatori devono assolutamente essere così, dare l’esempio e salvare il gruppo”.

Agostinelli sul mercato della Lazio e l’undici ipotetico titolare

“Aspetteremo ancora del tempo, credo che andrà avanti così fino alla prima di campionato. Qualcosa si farà, ma credo che bisognerà aspettare ancora molto. L’undici titolare? Allora, sono andati via due difensori centrali, mezzala e centravanti. Non posso assolutamente pensare che questa squadra attuale possa ripetere il nono posto, secondo me al momento può arrivare tra l’undicesimo e il dodicesimo posto. In un ipotetico dramma sportivo nella prossima stagione, sicuramente per la squadra sarà difficile ma non impossibile. Può avere delle risorse per risalire la china in un momento complicato. Siamo assolutamente più deboli dello scorso anno”.

Agostinelli sulle variabili

“L’allenatore quando sceglie un progetto e sa dove va, non ci si può sbagliare. Poi dopo vengono fuori della annate che non ti aspetti, magari Pedraza sarà un giocatore più bravo di quello che pensiamo e siamo tutti felici. In ogni caso non c’è via di ritorno, se non di vendere la società. Quando non hai risorse devi aspettare il prestito, l’ultimo giorno, l’occasione. La gente non aspetta la squadra o il giocatore di andare a prendere all’aeroporto, la gente aspetta altro. E sappiamo cosa”.

Agostinelli sullo spogliatoio nei momenti difficili

“Ogni gruppo ha le sue teste che fanno compattare o meno. Il gruppo si compatta se hai un allenatore che entra nelle teste dei giocatori e io credo che Gattuso in questo sia molto bravo. Poi certo, i risultati la fanno i calciatori e la qualità che riescono a mettere in campo”.

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