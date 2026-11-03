Agostinelli: “La Lazio è una realtà, e ora l’obiettivo cambia”

Andrea Agostinelli, ex calciatore della Lazio, ha parlato su Radiosei nel post-partita di Lazio Cagliari, esaltando la prova dei biancocelesti e tracciando gli obiettivi per la stagione. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Lazio Cagliari

“Lazio-Cagliari è stata la partita della grande squadra. Vinci e ti porti a casa tre punti malgrado le difficoltà portate dall’avversario e dalle tue condizioni, che non erano ideali. Non ci si può meravigliare all’infinito di questa squadra: è diventata una realtà. Credo che anche Gattuso, in virtù dei punti di vantaggio su molte delle altre, abbia in testa l’obiettivo dell’Europa“.

Le parole di Agostinelli sugli obiettivi della Lazio

“Ora l’obiettivo cambia, è normale. Per merito loro, anche se la comunicazione umile di Gattuso mi piace molto. È di grande umiltà e l’ha confermata anche quando ha detto che si sarebbe accontentato del pareggio. Vedere quanto chi subentra faccia bene è la vittoria più importante per il lavoro di un tecnico. Poi vedo anche dei movimenti preordinati, studiati per togliere riferimenti, muovere giocatori, attaccare su più fronti. Isaksen sta migliorando sempre, sta utilizzando la sua qualità con grande continuità. La giocata del gol è reale, voleva metterla lì, al netto della possibile deviazione”.

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