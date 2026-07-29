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INTERVISTE

Agostinelli: “Se ti rifiuta un ragazzo danese di 19 anni, è un brutto segnale. Fabiani? Sta facendo male”

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4 ore ago

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Agostinelli intervista Lazio Fabiani Markmann rifiuto

Andrea Agostinelli, intervenuto nel corso di un’intervista sulle frequenze di Radiosei, ha parlato tra i vari argomenti del rifiuto di Markmann alla Lazio e dell’operato, fino a questo momento, del Ds Fabiani. Ecco le sue parole.

Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

Agostinelli sul rifiuto di Markmann

“Con il tutto il rispetto che posso avere di Markmann e del suo rifiuto alla Lazio, sicuramente avrà altre società interessate. Chiaro che è un fatto eclatante che un ragazzo di 19 anni che gioca in Danimarca decide di non vestire la maglia della Lazio. Questo è quanto. Anche Espì, l’attaccante del Levante, può sembrare il profilo giusto per l’attacco di Gattuso. Poi vado a vedere le valutazioni e ti rendi conto che nessuno ti regala i propri giocatori”.

Agostinelli sull’operato di Fabiani

“Bisogna vedere quanta libertà di movimento abbia. Detto questo, nella carriera ci sono momenti in cui si lavora bene ed altri in cui si lavora male. Ora non sta facendo bene, poi il resto dipende dalle possibilità economiche del club. Ora è difficile trovare situazioni positive, ma la mia paura è che si vada sempre peggio. Quando un ragazzo di 19 anni non accetta di venire è il segnale che sei quasi alla frutta”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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