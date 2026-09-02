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INTERVISTE

Agostinelli: “Gudmundsson avrà problemi a giocare, vi dico perché”

Published

2 ore ago

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Agostinelli intervista Lazio Gudmundsson

In diretta radiofonica l’ex Lazio Andrea Agostinelli ha tirato le somme del calciomercato soffermandosi su un nome in particolare: quello di Albert Gudmundsson. Ecco la sua intervista per Radiosei.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista

“Gattuso quando parlava di Icardi lo diceva che non era il suo preferito, lui voleva un centravanti in grado di attaccare la profondità. Per questo ha tenuto Cancellieri. Gudmundsson non può giocare sull’esterno, nel 433 gioca a centrocampo ma non ha spazio oggi. L’ideale sarebbe giocare con il 4231 ma devi togliere un qualcuno. Gudmundsson ha deluso negli ultimi due anni e potrebbe avere dei problemi a giocare nella Lazio”.

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