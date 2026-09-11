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INTERVISTE

Agostinelli: “Contro il Milan Gattuso deve continuare a crederci”

Published

4 ore ago

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Agostinelli intervista Lazio Milan Gattuso

Un’intervista che sa un po’ di chiamata alle armi da parte del tecnico Andrea Agostinelli che, in diretta su Radiosei, ha chiesto a Gennaro Gattuso di crederci come ha fatto finora: Lazio-Milan può essere davvero un crocevia importante.

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Le parole di Agostinelli su Gattuso prima di Lazio-Milan

“La Lazio deve giocare libera da altri pensieri. Gattuso deve fare come nelle altre partite: crederci quando nessuno ci crede. Milan squadra tecnica ma non vuol dire nulla, se giocherà con lo spirito delle ultime partite farà bene. Il pareggio è forse il risultato più probabile ma per me chi farà il primo goal vincerà. Io credo nello 0-0. Amorim farà una partita molto tattica”.

Agostinelli sul Milan

“Il Milan ha fatto una grande investimento per Ramos che non si muove affatto male ma fa le cose migliori fuori dall’area. Per giustificare l’investimento serve qualcosa di più in area di rigore. Ramos è giocatore ma servono i goal, dovrà fare con il Milan più di 10 goal. La mentalità della Lazio non dovrà cambiare ma dovrà dimostrare di poter giocare anche quando si alza il livello”.

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