INTERVISTE
Agostinelli: “La Lazio deve ripartire da zero”
Andrea Agostinelli, ex calciatore, ha concesso un’intervista a Radiosei per parlare dell’attuale momento della Lazio e della situazione societaria biancoceleste.
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Agostinelli parla della situazione della Lazio in un’intervista
“Sono andati via, e continuano ad andare via, giocatori che sono stati un valore aggiunto. Ora, davvero, si deve ripartire da zero. Credo che questo periodo così buio abbia fatto effetto, dal club ora mi aspetto delle parole più soft e realistiche rispetto ad affermazioni di grandezza non confermate dai fatti. Credo che la Lazio stia cercando di calmierare il monte ingaggi, è un chiaro ridimensionamento. Poi l’augurio è che Sergi Dominguez venga e faccia il fenomeno o che Provstgaard confermi la sua affidabilità. Ma la verità è che adesso è tutto un grande punto interrogativo”.
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