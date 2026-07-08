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INTERVISTE

Agostinelli: “La Lazio deve ripartire da zero”

Published

4 ore ago

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Claudio Lotito

Andrea Agostinelli, ex calciatore, ha concesso un’intervista a Radiosei per parlare dell’attuale momento della Lazio e della situazione societaria biancoceleste.

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Agostinelli parla della situazione della Lazio in un’intervista

“Sono andati via, e continuano ad andare via, giocatori che sono stati un valore aggiunto. Ora, davvero, si deve ripartire da zero. Credo che questo periodo così buio abbia fatto effetto, dal club ora mi aspetto delle parole più soft e realistiche rispetto ad affermazioni di grandezza non confermate dai fatti. Credo che la Lazio stia cercando di calmierare il monte ingaggi, è un chiaro ridimensionamento. Poi l’augurio è che Sergi Dominguez venga e faccia il fenomeno o che Provstgaard confermi la sua affidabilità. Ma la verità è che adesso è tutto un grande punto interrogativo”.

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Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

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