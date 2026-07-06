Agostinelli: “Senza Gila e Romagnoli la Lazio è da 13°-14° posto”

Nel corso di un’intervista a Radiosei, l’ex centrocampista biancoceleste, Andrea Agostinelli, ha parlato delle numerose uscite in casa Lazio e del ridimensionamento delle ambizioni della squadra di Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli sulle uscite della Lazio e sul ridimensionamento

“La Lazio sta chiudendo questa prima parte di mercato dedicato ad ulteriori cessioni importanti.Immagino possa partire anche Tavares, con l’arrivo di Pedraza penso si vada in quella direzione. E’ grave aver perso elementi fondamentali come i due difensori centrali”.

Sul ridimensionamento

“Senza Gila e Romagnoli diventa una squadra da 13-14^ posizione in classifica. La Lazio che sta nascendo è al livello del Torino, meno forte del Sassuolo dell’ultima stagione. Probabilmente Dominguez lo conosce Gattuso, può anche andare bene, ma perdere sia Gila e Romagnoli è molto pericoloso. Io sono uno di norma ottimista, poteva essere ceduto chiunque, ma questi due rappresentavo la personalità ed esperienza al reparto”.

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