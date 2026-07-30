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INTERVISTE

Agostinelli: “Gattuso e Taylor? Sono cose che in campo succedono”

Published

2 ore ago

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Kenneth Taylor

L’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli ha commentato sulle frequenze di Radiosei il litigio occorso nella seduta mattutina fra Gattuso e Taylor.

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Le parole di Agostinelli sulla vicenda Gattuso vs Taylor.

“Gattuso e Taylor avranno già fatto pace. Sono cose che in campo succedono, è doveroso che per il rispetto del gruppo l’allenatore intervenga. Poi nelle prossime ore e nei prossimi giorni vedremo. In caso di ulteriore freddezza tra i due, il significato di quanto accaduto in campo meriterebbe ulteriori riflessioni sulla motivazione e la volontà del giocatore.

Ricordo quando ai tempi della Lazio, ci fu una colluttazione tra magazziniere e allenatore, tra Vinicio e Sandro Vespasiani. Quest’ultimo portò delle cartoline a Bruno Giordano, lettere di ammiratrici ed allenatori. Cosa che Vinicio aveva chiesto di non fare. Vespasiani lo fece lo stesso e finirono a litigare pesantemente.

Io, invece, da allenatore ho vissuto rapporti di amore ed odio con Paolo Tramezzani che poi nel tempo è diventato quasi un secondo figlio. Era molto difficile da gestire, lo misi anche fuori rosa dopo una sua reazione ad un cambio in un Piacenza-Roma”.

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