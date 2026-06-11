Agostinelli: “La lettera di Lotito, ora come ora, peggiora le condizioni”

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del delicato momento che vive la Lazio e della lettera del presidente Lotito indirizzata ai tifosi biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

“Mi chiedo il motivo per cui Lotito non ha pensato di scrivere quella lettera ai tifosi della Lazio in un momento di minore contestazione. La mia sensazione è che dire adesso alcune cose è come provare ad aggrapparsi ad una ciambella di salvataggio visto che siamo all’ultima spiaggia. Forse non pensava di potesse arrivare a questo punto della contestazione. Non so quale effetto positivo possa avere ora, anzi probabilmente peggiora le condizioni.

In un momento in cui la tifoseria organizzata ha scelto di non abbonarsi, c’è stato questa sorta di passo indietro. Secondo me, è una situazione di non ritorno. L’unica soluzione è che lui venda, ho questa percezione. Lui in questo momento si sente in grandissima difficoltà. Poi l’aspetto sportivo, il pensiero di stabilizzarsi in zone di classifica anonime è pericoloso anche per le prossime generazioni di tifosi. Per far si che si torni a diventare una squadra invidiata è necessario che cambino le cose. Ed in questo momento per cambiare le cose non basta una lettera o delle scuse”.

Redazione Lazionews.eu

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