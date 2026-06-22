Agostinelli: “Lucca alla Lazio può trovare riscatto”

Intervista a tema calciomercato per il mister Andrea Agostinelli che, in diretta su Radiosei, ha trovato il tempo per parlare del possibile approdo di Lorenzo Lucca alla Lazio. Al Napoli piace Mario Gila e lo scambio di cartellini rimane una possibilità.

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Gila al Napoli e Lucca alla Lazio, l’intervista di Agostinelli.

“L’eventuale operazione di mercato soldi e Lucca per il cartellino di Gila per la Lazio sarebbe vantaggiosa visto la scadenza prossima del contratto. Dal punto di vista tecnico e delle caratteristiche, questo attaccante non può essere diventato un giocatore scarso. Dall’Udinese è passato al Napoli, in un ambiente più grande di lui. Ha fatto male, ma a Roma, considerando che la Lazio non ha in rosa un vero centravanti, potrebbe trovare riscatto. Non sarà Luca Toni, ma ad Udine ha dimostrato di essere un attaccante buono. Viste le risorse, è difficile che la Lazio possa prenderne uno migliore”.

La chiave tattica di Agostinelli: così Lucca può prendersi la Lazio.

“Certo, uno così devi metterlo in condizione di puntare sulla sua statura e le sue qualità aeree. Servono degli esterni che mettano molti palloni in mezzo. E’ uno che si appoggia sull’avversario per fare la sponda, anche con le sue spizzate di testa. Queste sono le sue doti. Deve migliorare molto anche nella protezione del pallone spalle alla porta. Altrimenti sei solo uno che va a raccogliere palloni alti in area di rigore. Se questa operazione viene ispirata anche da Gattuso andrebbe bene”.

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