Agostinelli: “Peruzzi non aveva garanzie di autonomia, giusto il no. Piccoli meglio di Lucca”

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha detto la sua sul no di Peruzzi a Lotito di tornare alla Lazio in veste di dirigente e sul mercato in attacco dei biancocelesti, sospesi tra Piccoli e Lucca: ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

Agostinelli sul no di Peruzzi a Lotito

“Peruzzi ha rifiutato la proposta di tornare alla Lazio? Se non avuto la garanzia di totale autonomia nella propria sfera di competenza, ha fatto bene. Se ci sono sempre dei paletti in mezzo poi non riesci a lavorare con soddisfazione. Se manca il rispetto dei ruolo, è anche giusto non accettare. Se prendo Peruzzi è per fare da trade unione tra società e squadra con libertà di scelta. Altrimenti a cosa servirebbe?”.

Agostinelli sul paragone tra Piccoli e Lucca e su Nuno Tavares

“Piccoli dalla Fiorentina? Dal punto di vista tecnico lo preferisco a Lucca. A me piace, rispetto all’attaccante del Napoli è meno statico, garantisce maggior movimento. Certo, stiamo parlando di livelli medi, evidentemente più di questo non puoi permetterti. Per quanto riguarda Tavares, ho la sensazione che andrà via. Non a caso è stato acquistato Pedraza. Poi c’è anche Pellegrini”.

Redazione Lazionews.eu

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