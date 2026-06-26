Agostinelli: “La corda si è spezzata. Ora i tifosi non li puoi fermare”

Le frequenze di Radiosei hanno ospitato l’intervista durante la quale l’ex calciatore e allenatore Andrea Agostinelli ha confrontato la situazione societaria del Como con quella della Lazio e commentato la protesta dei tifosi che avrà luogo il 2 luglio. Ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla protesta dei tifosi e sul confronto fra Como e Lazio

“Il Como che ha la forza di comprare Nico Paz e la distanza con la Lazio? Non c’era bisogno di questa ulteriore dimostrazione di possibilità economica. Oggi per un giocatore andare a giocare lì è anche garanzia di competitività. Se oggi non hai una grande società dietro con capitali importanti non puoi arrivare a questi livelli, c’è poco da fare. L’Atalanta è stata sempre una nobile provinciale, poi hanno dimostrato di saper lavorare con i soldi. I numeri alla lunga non mentono. In questo momento, la Lazio non è più competitiva neanche per l’Europa League, ha fatto molti passi indietro, dovendosi accontentare di un centro classifica. Se la tifoseria vuole una società competitiva, ora non si può fare. L’altro problema, poi è stato quello di tirare la corda nel rapporto con la tifoseria. La corda si è spezzata, sei arrivato alla frutta”.

Sulla contestazione del 2 luglio

“E’ come un fiume, se c’è l’alluvione poi alla lunga gli argini si rompono. Anche se ora c’è il tentativo di mosse che possono riconciliare, non si torna più indietro. Anzi, più si percepisce la difficoltà del club e più la tifoseria si carica. Ora non la smuove più nessuno”.

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