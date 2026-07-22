INTERVISTE
Agostinelli: “Romagnoli? Fossi in Gattuso me ne fregherei e sarei felicissimo”
Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della situazione legata a Romagnoli e della felicità che, a suo dire, dovrebbe provare mister Gattuso: ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Romagnoli e la Lazio
“Questione Romagnoli? Per Gattuso potrebbe anche essere una buona notizia la sua difficoltà ad andare in Qatar. Capisco la sua volontà di andare via, ma una volta accettata la situazione, per la Lazio sarebbe un valore aggiunto. Io da allenatore penserei così, per quanto riguarda il club, invece, sarebbe chiaramente un passo falso. Avrebbe dovuto cederlo prima, evidentemente. Ma nei panni di Gattuso me ne fregherei di tutti questi discorsi. Il rischio che ci possano essere delle ripercussioni va calcolato. Anche a gennaio lui aveva salutato. E’ rimasto e non ha giocato per niente male. Dopodiché, probabile che il suo agente riuscirà a trovare un’altra soluzione sul mercato”.
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