INTERVISTE
Agostinelli: “Pinamonti va tirato su, ecco cosa farei sabato”
L’ex calciatore biancoceleste Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radiosei del prossimo match di campionato Venezia Lazio.
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Le parole di Agostinelli in vista di Venezia Lazio.
“Pinamonti o Noslin con il Venezia? Ballottaggio delicato, devo dire. Dopo la prestazione dell’ex Sassuolo contro il Milan, non farlo giocare potrebbe creare qualcosa. Non perché Noslin non meriterebbe di giocare, ma mi convince poco. Penso che l’olandese potrebbe essere schierato nella ripresa. Lui ha fatto anche delle buone cose, ma è anche abituato a fare la riserva. Pinamonti va un po’ tirato su ed io una chance dall’inizio gliela darei.
Isaksen o Cancellieri? Confermerei il secondo perché ha fatto bene. Parliamo di due giocatori simili, entrambi con pregi e difetti che li accompagniano. Devi capire il momento migliore per sfruttarli”.
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