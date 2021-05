Agostinelli: “La Lazio deve vincere contro la Fiorentina”. E su Inzaghi…

- Advertisement -

AGOSTINELLI INTERVISTA – Si avvicina il match del Franchi tra Fiorentina e Lazio. I biancocelesti, reduci da due grandi vittorie, affronteranno la Viola per guadagnare terreno verso il quarto posto. Ai microfoni di TMW, l’ex aquilotto Agostinelli ha parlato della partita di sabato.

La missione della Lazio

“La Lazio sabato deve vincere per forza, anche se c’è di mezzo la Fiorentina. Certo, la squadra biancoceleste non è più quella che stravinceva come l’anno passato e dava spettacolo. Ma in questo periodo è comunque in gran forma. Il futuro di Inzaghi? Mi aspetto che resti, lui vuol rimanere e la società vuol tenerlo, è un matrimonio che andrà avanti”.