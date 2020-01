Tempo di lettura: < 1 minuto

AGOSTINELLI LAZIO – Nella serata di ieri, la Lazio ha pareggiato per 1-1 contro la Roma nel derby valido per la 21esima giornata di Serie A. L’ex biancoceleste Andrea Agostinelli, ha parlato così degli uomini di Inzaghi ai microfoni di Tmw Radio.

Le parole di Agostinelli sulla Lazio

“La squadra di Inzaghi ha deluso, ci si aspettava molto di più. È stata la Lazio più brutta degli ultimi tempi, però è vero che in una gara in cui non meritava ha comunque saputo prendere un punto e rosicchiare qualcosina alla Juve. È un segnale importante. Comunque ogni gara fa storia a sè e il derby è sempre particolare. La Lazio era reduce da un’ottima partita in coppa col Napoli, al di là dell’eliminazione. La prestazione negativa è stata una sorpresa. Strakosha? Almeno lui qualche parata importante l’ha fatta. Di sicuro i due portieri non sono stati i migliori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.