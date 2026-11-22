Stefano Agresti racconta sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, la grande partenza di Lazio e Roma, che, al momento, si trovano nelle prime due posizioni del campionato di Serie A insieme all’Inter.

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Le parole di Agresti sulla Lazio e la Roma

Sulla Lazio e La Roma

“Roma fa davvero sul serio. Fa sul serio la Roma, e potevamo aspettarcelo perché le premesse c’erano: Gasperini al secondo anno, gli investimenti dei Friedkin, un organico più ampio e forte rispetto alla scorsa stagione (quando, non dimentichiamolo, i giallorossi fino a gennaio non avevano nemmeno Malen, un mostro). Ma comincia a fare terribilmente sul serio anche la Lazio, perché non dà segni di cedimento”.

Sugli scontri diretti della Lazio

“Potevi forse pensare che soffrisse gli scontri diretti, invece niente: due pareggi, ma con rimpianti, contro il Milan e a Napoli, una grande vittoria a Torino con la Juve. O magari potevi immaginare che accusasse qualche passaggio a vuoto contro le piccole, in partite che sembrano più agevoli ma nascondono molte insidie, soprattutto se non le affronti con la testa giusta, se le giochi con troppa sicurezza o con troppa ansia. Niente da fare nemmeno qui: i biancocelesti hanno vinto largo (2-6 al Sassuolo) oppure di misura (in particolare nelle prime gare di campionato) ma hanno comunque sempre vinto. Compreso ieri, alla ripresa del campionato: 3-0 in scioltezza al Lecce, due gol di Noslin (uno di quelli che Gattuso ha ricostruito). Noi continuiamo a correre, provate a prenderci”.

Sulle difese di Lazio e Roma

“Lazio e Roma sono le uniche squadre imbattute della Serie A. In Europa, nei grandi campionati, ce ne sono solo due che, come loro, non hanno mai perso in campionato, il Borussia e il Bayern, ma hanno giocato due partite in meno e hanno comunque una media punti a partita peggiore: 2,66 e 2,5 le romane, 2,4 e 2,2 le tedesche. Gattuso ha la difesa più solida, ha preso appena nove gol; Gasperini ha l’attacco più scintillante, ne ha segnati trentasei, esattamente tre a incontro (nessuno ne ha fatti tanti nelle prime dodici giornate dal ’51 a oggi, tanto per capire la dimensione del rendimento offensivo giallorosso). La Lazio ha un collettivo nel quale fatichi a individuare chi sia il brillante pregiato: Frattesi o Noslin, Isaksen o Taylor, Tavares o Mandas”.

Sul futuro dei due club romani

La Roma ha tanti giocatori importanti ma un protagonista conclamato: Malen, quattro gol a Parma, dodici in totale, capocannoniere. Il 13 dicembre, all’ora di pranzo, Lazio e Roma si affronteranno nel derby: in estate nessuno avrebbe mai immaginato che avrebbe potuto essere un derby da scudetto, o quasi. Se davvero sarà stato un derby scudetto, lo capiremo all’inizio del 2027 o poco dopo: chi sarà lassù quando si avvicinerà la primavera, lotterà fino alla fine. Intanto nella Capitale sembra di essere tornati a inizio millennio, Cragnotti e Sensi, campioni e scudetti. Lazio e Roma fanno sul serio a tal punto che le avversarie non possono permettersi di lasciarle scappare via. A cominciare dall’Inter che resta la più forte e completa, la favorita insomma, ma ieri sera si è trovata terza in classifica, staccata di quattro punti dal vertice, e stasera va a Bergamo. Lautaro si riaffaccia in panchina, il suo rientro sarà graduale, ma il Thuram pre-sosta e il Pio nazionale sono certezze. Poi è vero che, per rimanere incollati alla Lazio, i nerazzurri devono battere l’Atalanta e non è mai facile, anche se questa non è l’espressione migliore della Dea. Il Napoli ha vinto una partita decisamente complicata: il Torino ha creato occasioni prima del gol di McTominay (traversa di Mandragora) e poi fino alla fine della gara. È un risultato importante per Allegri, che prova a risalire (e comunque non scivola giù). Quando si portano a casa successi così, soffrendo e lottando, si acquista fiducia. Da quelle parti ne hanno bisogno”.

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