Ahlquist (giornalista danese): “Gente stupita da Provstgaard e Isaksen”

Sulle colonne de Il Tempo è comparsa una intervista a Valdemar Ahlquist, giornalista di Bold. dk, una delle principali testate danesi: secondo lui, in Danimarca sono pazzi di Provstgaard e Isaksen.

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Le parole di Ahlquist nell’intervista su Provstgaard e Isaksen

«La gente è rimasta molto colpita. Il gol di Provstgaard in particolare ha impressionato tutti. È sempre stato forte nel gioco aereo, ma la potenza e la forza mostrate in quella situazione sono state davvero notevoli”.

Sulla Lazio

“La Lazio è vista come un grande club. Entrambi i danesi hanno fatto un’ottima scelta trasferendosi lì, ma per quanto riguarda la percezione del club in Danimarca, la Lazio non è esattamente allo stesso livello di Juventus, Milan, Inter e, in parte, della Roma. Per loro è un bene aver scelto di giocare in una società del genere”.

Sul passaggio di Provstgaard alla Lazio

“Penso che il calcio italiano sia stata esattamente la scelta giusta per Oliver. La mia sensazione era che la Lazio potesse rappresentare un passo troppo grande per lui, anche se stava rendendo bene in Danimarca. Invece, sembra che abbia continuato a migliorare e a crescere”.

Su Isaksen

“Gustav è cresciuto enormemente. È diventato molto più forte fisicamente da quando ha lasciato il Midtjylland. Oltre a questo, sembra essere maturato anche come persona. Siassume più responsabilità, anche con la Nazionale, e questo ha avuto un impatto positivo sul suo gioco. Sta diventando sempre più importante per la Danimarca”.

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