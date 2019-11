AIC IMMOBILE – In questo inizio di stagione con la maglia della Lazio, Ciro Immobile ha messo a segno ben 16 reti in 15 partite disputate. L’attaccante campano che tra poco scenderà in campo da titolare con l’Italia nella sfida contro l’Armenia, è stato premiato dall’Aic questo pomeriggio nel ritiro degli azzurri. Ecco il tweet ufficiale dell’associazione che dimostra la consegna del premio.

Il premio ad Immobile