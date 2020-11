Tempo di lettura: < 1 minuto

AKPA AKPRO LAZIO INZAGHI – L’arrivo di Akpa Akpro alla Lazio non aveva suscitato grandi emozioni tra i tifosi biancocelesti. Il giocatore ex Salernitana però, è stato abile nel ritagliarsi un ruolo fondamentale nella formazione. Ogni volta che è entrato in campo, l’ivoriano ha risposto presente, garantendo spinta e forza al centrocampo biancocleste.

Akpa Akpro, il jolly di Inzaghi

Con grande spirito e sacrificio, Akpa ha fatto ricrede anche i più scettici. In campo, infatti, ha saputo conquistarsi un posto anche a causa delle numerose defezioni del centrocampo di Inzaghi. Propio il mister biancoceleste, ne ha subito apprezzato sia la qualità che la duttilità di cui dispone. Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha impiegato Akpro in tutte le gare ufficiali della stagione, eccezion fatta per la Sampdoria. Sia dall’inizio sia partita in corso, il numero 92 si è rivelato una pedina importante, in grado di equilibrare e allo stesso tempo dare grande spinta alla squadra. Con 401′ disputati fino ad ora, l’ivoriano ha dimostrato si saper interpretare più ruoli quale quello da mezzala, perno davanti alla difesa e anche come esterno. Da riserva a certezza, Akpa Akpro è il jolly di cui aveva bisogno Simone Inzaghi in una stagione difficile come questa.

