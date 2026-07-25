“Tutte le strade portano a Riyadh”: l’Al Hilal punge la Roma dopo il colpo Summerville

Il trasferimento di Crysencio Summerville all’Al Hilal continua a far parlare anche dopo la chiusura della trattativa: il club saudita, infatti, ha scelto un modo particolare per annunciare l’arrivo dell’esterno offensivo, pubblicando un video di presentazione sui social che non è passato inosservato, soprattutto tra i tifosi della Roma.

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Il video-frecciatina dell’Al Hilal verso la Roma

Nel filmato diffuso sui propri canali social, l’Al Hilal gioca sul celebre motto legato alla Capitale: il video si apre con la frase “Tutte le strade portano a…”, per poi svelare il finale con la scritta “Riyadh”, città sede della società araba. Un richiamo evidente al mancato approdo del giocatore nella capitale italiana. La scelta del club saudita è stata interpretata come una frecciata nei confronti della Roma, che sembrava essere in corsa per assicurarsi il talento olandese prima del sorpasso definitivo dell’Al Hilal. Il dettaglio ha rapidamente attirato l’attenzione degli utenti sui social, alimentando commenti e reazioni tra i sostenitori giallorossi.

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