Tempo di lettura: < 1 minuto

NEWS DELLA GIORNATA – Oggi è iniziato ufficialmente il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti hanno effettuato una doppia seduta mattutina e pomeridiana con tanto di partitella finale. Al termine dell’allenamento si è visto anche il presidente Claudio Lotito che potrebbe, nelle prossime ore, avere un colloquio con Inzaghi.

Il mondo Lazio

Ad Auronzo oggi si sono svolte le prime sedute di allenamento, con i tifosi che hanno dovuto rispettare alcune norme per poter partecipare. La società ha ufficializzato le prossime amichevoli, dopo che si erano verificati alcuni problemi organizzativi. Sul fronte mercato Reina è atteso per svolgere le visite mediche e poi partire per raggiungere i suoi nuovi compagni ad Auronzo. Muriqi si avvicina nonostante i tifosi del Fenerbahce tentino di trattenerlo, ma le parti devono ancora trovare l’accordo totale. L’ex centrocampista Onazi, invece, è entrato nel mirino del Crotone e potrebbe far ritorno in Italia. In uscita, invece, Alessandro Rossi è ufficialmente della Viterbese. Radu e Raul Moro hanno parlato della prossima stagione e del cammino della Lazio, mentre Pulcini ha chiarito la situazione legata al Covid-19 in casa biancoceleste.

Le altre parole di oggi

Gabriele Corsi, da sempre grande sostenitore biancoceleste, si offre scherzosamente per giocare in prima squadra. Di Marzio esalta l’acquisto di Pepe Reina così come Sulfaro e De Cosmi. Per quanto riguarda la situazione legata al Covid-19, si lavora per riaprire parzialmente gli stadi per la Supercoppa europea, mentre Briatore è stato ricoverato al San Raffaele di Milano. Conte viene confermato per la prossima stagione sulla panchina dell’Inter, mentre Pirlo dice la sua sul prossimo campionato.

