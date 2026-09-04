Lazio, idea Alaba per la difesa: lo scenario

Fabiani ha ribadito che non c’è fretta di cercare degli svincolati ma la possibilità di intervenire, specialmente in difesa c’è ancora: David Alaba sembra essere uno dei nomi finiti sotto osservazione dalla Lazio.

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La Lazio sugli svincolati: Alaba per la difesa

Tra i profili finiti sotto osservazione per la difesa, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbe David Alaba. Il difensore austriaco, 34 anni, è attualmente svincolato dopo la lunga esperienza al Real Madrid. Un profilo di spessore , ma anche un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto considerando i problemi fisici che hanno condizionato le ultime tre stagioni del giocatore. Al momento, dunque, quella di Alaba rappresenta un’idea e poco più, senza una trattativa concreta che però potrebbe evolversi nelle prossime settimane.

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