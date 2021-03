Tempo di lettura: < 1 minuto

ALBANIA INGHILTERRA STRAKOSHA – L’Albania, dopo la vittoria contro l’Andorra di mercoledì scorso, ha perso contro l’Inghilterra nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. A vincere sono stati gli ospiti con i gol di Kane (39′) e Mount (63′). Ancora in panchina per Thomas Strakosha: al suo posto l’ex Lazio Berisha. non è un periodo facile per il classe ’97 che non riesce a trovare spazio né in biancoceleste e neanche in Nazionale. In ogni caso l’Albania è rimasta a quota 3 nella classifica del gruppo I, al secondo posto dietro proprio all’Inghilterra (6 punti).

