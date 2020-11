Tempo di lettura: < 1 minuto

VEDAT MURIQI KOSOVO – Vedat Muriqi, uno dei giocatori della Lazio convocato in Nazionale, è stato protagonista nell’amichevole tra Albania e Kosovo con un gol siglato al minuto 85′. Il giocatore biancoceleste si è presentato sul dischetto del rigore ed ha infilato il portiere albanese. Questo però non è bastato alla formazione kosovara che ha perso la gara per 2-1. La gloria è comunque arrivata per il giocatore capitolino, che deve ancora sbloccarsi in Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.