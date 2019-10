NAZIONALE ALBANIA STRAKOSHA – Ieri sera, oltre ad Adam Marusic, è stato impegnato con la Nazionale anche Thomas Strakosha, protagonista (in negativo) del match perso dall’Albania contro la Turchia per 1-0. Decisiva, infatti, un’uscita sbagliata del portiere al 90esimo, che ha di fatto regalato la vittoria ai padroni di casa. Al termine della partita, il giovane si è scusato ai microfoni di gazetainfokus.com: queste le sue dichiarazioni.

L’errore

“Mi scuso, dato che la squadra ha giocato molto bene e aveva bisogno di me, ma alla fine non li ho aiutati. Mi dispiace tanto, ma spero di aiutarli nel prossimo incontro. Tutti sono entrati e mi hanno parlato bene, dato che siamo una squadra e non dovremmo individuare gli errori. Tuttavia ora ho 24 anni ed esperienza, quindi non avrei dovuto commettere questo errore. Ho parlato con mio padre al telefono ed è normale che anche lui mi abbia visto male, ma non abbiamo più niente da fare ora. Mi dispiace”.