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Agente Taylor: “Con Gattuso è tutto rientrato, sono cose che accadono”

Published

3 ore ago

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Albers agente Taylor scontro Gattuso parole chiarimento

L’agente di Kenneth Taylor, Guido Albers, è intervenuto in Olanda per chiarire quanto accaduto in allenamento tra il suo assistito e Gennaro Gattuso, specificando che tra i due la situazione è del tutto rientrata. Ecco le sue parole.

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L’agente di Taylor fa chiarezza sullo scontro con Gattuso: tutto rientrato

Guido Albers, agente di Taylor, ha voluto precisare che con mister Gattuso è tutto rientrato. Si è limitato a dire “è vero”, sottolineando come i due abbiano avuto un lungo confronto dopo il diverbio della giornata di ieri, 30 luglio. Uno scontro avvenuto in allenamento, sotto gli occhi di tutti, e che aveva allarmato e non poco tutti i tifosi biancocelesti. I due, come affermato dal procuratore dell’olandese, hanno superato il momento di tensione e hanno deposto qualsiasi tipo di rancore.

Non a caso il centrocampista ex Ajax ha preso regolarmente parte alla sessione successiva di allenamento, senza essere punito o messo fuori rosa. Ora si susseguono voci di mercato, tra Juventus e Premier League, ma la Lazio sarebbe disposta a privarsi di un giocatore così importante solo per una cifra mostre di circa 40 milioni di euro. Se così non dovesse essere, l’olandese resterà a Formello sotto la guida di Gattuso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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