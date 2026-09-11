Connect with us

INTERVISTE

Albertini: “Stupito dell’avvio della Lazio, difficile isolarsi in certe situazioni”

Published

2 ore ago

on

Stadio Olimpico

Il doppio ex di Lazio e Milan Demetrio Albertini ha commentato l’avvio di stagione delle due squadre che sabato sera si affronteranno allo stadio Olimpico di Roma.

LEGGI ANCHE: Campagna abbonamenti: a mezzanotte stop alle nuove tessere

Le parole di Albertini sull’avvio di stagione della Lazio in vista del big match contro il Milan.

“Onestamente non me l’aspettavo questo avvio: una sorpresa anche se dopo tre partite è evidentemente presto per dare giudizi. Sono stupito perché certo non può passare inosservato quanto sta succedendo a Roma, con tutte le difficoltà dell’ambiente esterno che potrebbero ripercuotersi sul gruppo, allenatore, staff e giocatori, e invece sembra proprio non stia succedendo”.

Albertini su Gattuso.

“Rino conosceva la situazione, magari non pensava fosse così complessa. Ma intanto ha vinto e lo ha fatto bene. La squadra, ripeto, non è stata contagiata dal clima esterno. Ma, parlo da ex giocatore, non è facile isolarsi in certe situazioni. In più il mercato non ha aiutato: tutti però si sono calati nella situazione e hanno reso al meglio”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
VS
Milan
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 03ª 07/09/2026 · 20:45
Udinese
1-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI