Albertini: “Stupito dell’avvio della Lazio, difficile isolarsi in certe situazioni”

Il doppio ex di Lazio e Milan Demetrio Albertini ha commentato l’avvio di stagione delle due squadre che sabato sera si affronteranno allo stadio Olimpico di Roma.

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Le parole di Albertini sull’avvio di stagione della Lazio in vista del big match contro il Milan.

“Onestamente non me l’aspettavo questo avvio: una sorpresa anche se dopo tre partite è evidentemente presto per dare giudizi. Sono stupito perché certo non può passare inosservato quanto sta succedendo a Roma, con tutte le difficoltà dell’ambiente esterno che potrebbero ripercuotersi sul gruppo, allenatore, staff e giocatori, e invece sembra proprio non stia succedendo”.

Albertini su Gattuso.

“Rino conosceva la situazione, magari non pensava fosse così complessa. Ma intanto ha vinto e lo ha fatto bene. La squadra, ripeto, non è stata contagiata dal clima esterno. Ma, parlo da ex giocatore, non è facile isolarsi in certe situazioni. In più il mercato non ha aiutato: tutti però si sono calati nella situazione e hanno reso al meglio”.

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