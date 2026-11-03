Albertini: “Gattuso e Frattesi la fortuna di questa Lazio”

Demetrio Albertini, ex centrocampista, intervistato al Corriere dello Sport, ha elogiato il lavoro di Gattuso e del suo centrocampista Davide Frattesi. Ecco le sue parole.

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Le parole di Albertini su Gattuso e Frattesi

“Gattuso è la fortuna di questa Lazio. Poi anche Frattesi. A Rino mi lega tantissimo la sua genuinità, riesce a mettersi sempre in discussione, a migliorarsi. E ora lo sta facendo anche come allenatore. In questo momento sta tenendo il gruppo. Per un allenatore, saper gestire i ragazzi ora è più importante della parte tattica”.

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