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INTERVISTE

Alfano: “Essere della Lazio non è mai stato solo tifare una squadra”

Published

3 ore ago

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Alfano intervista Stati Generali della Lazialità

Intervista rilasciata durante gli Stati Generali della Lazialità da parte del portavoce di Giorgia Meloni, Fabrizio Alfano, che ha scelto di esprimersi così circa il delicato momento che stanno passando la Lazio e i suoi tifosi.

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L’intervista di Alfano durante gli Stati Generali della Lazialità.

“Non rappresento la politica, ma uno dei tanti tifosi che da anni cercano appartenenza da parte di tutti. Essere della Lazio non è mai stato solo tifare una squadra, è una questione di famiglia. Oggi non è la mancanza di vittorie, ma il fatto che quell’emozione si sta spegnendo. Si è incrinato quel senso di appartenenza che si è costruito con la nostra storia. Prima c’era un altro coinvoglimento, anche in Serie B. Cosa può fare la politica? Non so cosa farà perché Lotito è un Senatore di Forza Italia e non entro nel merito, ma la conferenza stampa di oggi dice tutto”. 

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