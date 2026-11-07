Qui Napoli: ecco perché non si è tenuta la conferenza stampa di Allegri

Oggi, vigilia di Napoli-Lazio, il tecnico degli azzurri Massimiliano Allegri avrebbe dovuto parlare in conferenza stampa per presentare la sfida del Maradona, tuttavia la conferenza non si è tenuta e a spiegarne le motivazioni è stato questo pomeriggio Sky Sport.

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Il perché dell’annullamento della conferenza stampa di Allegri

Come riportato dall’emittente, la decisione di annullare la conferenza stampa di Massimiliano Allegri pre Napoli-Lazio (annunciata nelle scorse ore), sarebbe arrivata direttamente dal presidente De Laurentis. La sala stampa era di fatto già piena di giornalisti quando è stata presa questa decisione dal numero uno dei partenopei con l’obiettivo di mantenere il massimo riserbo in vista di una sfida delicata.

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