Allegri: "Sarà una partita difficile, è un momento complicato"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLEGRI LAZIO JUVENTUS PRE PARTITA - Nel pre partita di Lazio-Juventus è stato intervistato Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn. I bianconeri tenteranno di insidiare la Lazio, per tornare al secondo posto in classifica di Serie A. C'è grande attesa per il debutto di Igor Tudor sulla panchina biancoceleste, chiamato a risollevare le sorti della squadra della Capitale. Il croato affronterà un Massimiliano Allegri determinato a vincere la panchina numero 500 della sua carriera.

Lazio-Juventus, l'intervista di Allegri

"L'entusiasmo dobbiamo ritrovarlo, è quello che ci ha permesso di ottenere ottimi risultati. Questi sono mancati nel girone di ritorno. Questa sarà una partita difficile, servirà una vittoria, speriamo di trovarla."

Sulla difesa

"Chiesa e Cambiaso ci daranno una mano difensivamente, ma al di là del modulo è importante ritrovato solidità di copertura."

Sul momento della squadra

"Arriviamo in un momento complicato, siamo lontani dall'Inter e abbiamo perso punti sulle inseguitrici. Abbiamo 9 partite e 8 punti di vantaggio sulla Roma e dobbiamo mantenerlo. Giocare oggi ci servirà per preparare la partita di martedì".