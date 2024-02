Allegri: "Vogliamo vincere la Coppa Italia, Lazio molto pericolosa"

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLEGRI LAZIO- L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus Frosinone. L'allenatore toscane ha però parlato anche della Lazio.

Le parole di Allegri

"L'obiettivo è vincere la Coppa Italia e qualificarci in Champions, oltre a far crescere i ragazzi. Ma adesso dobbiamo concentrarci sulla partita di domani contro il Frosinone, ci servono 70 punti minimo per arrivare tra le prime quattro, il passaggio a vuoto che abbiamo fatto ci servirà per crescere. Per la corsa Champions ci sono Atalanta, Bologna, Roma e Lazio. Sono tante squadre davvero pericolose".