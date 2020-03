Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS UDINESE – L’Udinese fa gruppo a distanza. La squadra friulana si è messa in isolamento dall’8 marzo, dopo aver giocato l’ultima gara di campionato contro la Fiorentina. Il club non ha lasciato i giocatori da soli e ha preso un’iniziativa tanto lodevole quanto singolare per permettere ai calciatori di allenarsi a casa.

Udinese, cyclette a domicilio per i calciatori

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l’Udinese ha deciso di dotare tutti i calciatori di cyclette, pesi, tappetini, e altre attrezzature da piazzare all’interno della propria abitazione per riuscire ad allenarsi e mantenere una condizione accettabile. L’Udinese, inoltre, in accordo con lo staff, spedisce ogni giorno ai giocatori prodotti integrativi, difficilmente trovabili in un supermercato. I bianconeri si tengono in forma, in attesa della normalità. Le sedute dovrebbero riprendere alla fine della prossima settimana.

