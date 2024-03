Juventus, due assenze verso la Lazio: le possibili mosse di Allegri

Tempo di lettura: < 1 minuto

ALLENAMENTI JUVENTUS ASSENTI LAZIO - La Juventus prosegue la preparazione del match dell'Olimpico contro la Lazio. Massimiliano allegri dovrà molto probabilmente rinunciare a due pedine importanti contro i biancocelesti. Ecco di seguito le ultime novità dopo l'allenamento dei bianconeri.

Juventus, Milik e Alcaraz ancora out: Sekulov convocato?

La Juventus ha terminato l'allenamento odierno e, anche in questa ultima sessione, ha dovuto fare a meno sia di Arek Milik che di Carlos Alcaraz. Il polacco è out a causa di una lesione di primo grado all'adduttore, mentre per il neo acquisto di gennaio si tratta di una lesione a carico del muscolo del bicipite femorale. Entrambi difficilmente rientreranno nei convocati, motivo per il quale Massimiliano Allegri potrebbe inserire nella lista il giovane Nikola Sekulov della Next Gen.